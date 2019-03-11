Son Dakika Haberleri: Eğitimde İşbirliği Protokolü

Eğitimde İşbirliği Protokolü

1 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan il sınırları içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler proje okulları ile protokol imzaladı.

Eğitimde İşbirliği Protokolü, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan il sınırları içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler proje okulları ile protokol imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın levent arasında yapıldı.

Eğitimin niteliğini artırmak adına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiyle beraber ciddi çalışmaların yapıldığını belirten Aziz Gün, "İmzalanan bu protokolle 15 Temmuz ve Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje okullarımızla gerekli analizler yapılacak, eksikler giderilecek ve öğrencilerimiz üniversitenin imkanlarından yararlanabilecektir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise "Üniversitemiz olarak sadece kamu sanayi değil, ilimizdeki eğitim alanından da çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla işbirliği içinde olduğumuz okulların daha kaliteli olması adına Üniversite olarak destek veriyoruz" diye konuştu.

İmzalanan protokol ile taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak; yerel eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması, mezun olma durumuna gelmiş öğrencilere mesleki tecrübe kazandırılması ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması sağlanacak. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
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