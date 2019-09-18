Eğitimde kalite için buluştular

Eğitim kurumlarında kalite çalışmalarının yaygınlaşması amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mesleki Eğitim ve Orta Öğretimde EFQM Mükemmellik Modeli ile Kalite ve Sürekli İyileştirme Odaklı Değerlendirme Eğitimi" BEBKA desteğiyle ve KalDer iş birliği ile gerçekleştirildi.