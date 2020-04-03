Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular - Son Dakika

Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve gün geçtikçe büyüyen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adı altında başlatılan kampanyaya destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin bağışları ile alınan 9 tır dolusu un, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve gün geçtikçe büyüyen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adı altında başlatılan kampanyaya destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin bağışları ile alınan 9 tır dolusu un, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.


Toplanan yardımlar ilk olarak Kayseri'nin Develi ilçesinde dağıtılmaya başlandı. 500 torba un ihtiyaç sahiplerine yine öğretmenler tarafından ulaştırıldı.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci "Bu kampanya ülkemizin güzelliği Türk insanının güzelliği, çok güzel bir milletimiz var" diyerek, "Şu dönemde zorlu şartlarda yaşıyoruz hepimiz dedik ki zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım edelim Milli Eğitim olarak. Arkadaşlarımızla toplandık ne yapabiliriz dedik, en temel ihtiyaç malzemesi un diye düşündük. Biz 4 tır diye hedeflemiştik işin doğrusu 9 tır yardım toplandı. Bu yardımlar öğrencilerimizin kumbaralarından gelen yardımlar, öğretmenlerimizin maaş ve ücretlerinden gelen yardımlar" ifadesinde bulundu.


Ekinci, "Kayseri'de ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz Kaymakamlıklarımızdaki Vefa Grupları ile birlikte, burada çalışan arkadaşlarımız Vefa Grubunda görev alan arkadaşlarımız. 386 tane arkadaşımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşını karşılıyor aynı zamanda da bu yardım kampanyasında görev alıyorlar. İnşallah ilçe ilçe dolaşacağız bu unları ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, İnşallah bu badireyi hep beraber atlatacağız. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe. Kayseri genelinde 9 tır Develi için 500 torba ilçe ilçe İnşallah bu yardımları yerlerine ulaştıracağız" diye konuştu.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Develimizde şuan çok güzel bir hayırseverlik örneğinin hemen yanında bulunuyoruz. Develimizde görev yapan öğretmenlerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize yeteriz kampanyasına destek vermek maksadıyla kendi aralarında topladıkları para ile Develimizde bulunan 500 ailemize 50 kiloluk un yardımında bulundular. Emeği geçen başta öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz Türk Milleti her daim zorlukları birlik beraberlik ruhuyla aştık işte bu da onun en güzel örneği yüreklerine sağlık kıymetli öğretmenlerimizin, bir yandan yavrularımızın eğitimi ile uğraşırken bir yandan da bu kaygıyı hissederek bu kampanyaya destek verdiler hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar olarak İlimize destek verdik. Toplamda 450 dezavantajlı öğrencilerimize vefa grubunda görev yapan öğretmenlerimiz ile dağıtacağız" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Salgın nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı         
18:50
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 19:01:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]