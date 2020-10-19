İtfaiye Grup Amirliği kapılarını düğün fotoğrafı çekimi için "gönüllü itfaiyeci" çifte açtı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinde tanışan çiftin düğün fotoğrafı çekimi İtfaiye Grup Amirliğinde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinde tanışan çiftin düğün öncesi İtfaiye Grup Amirliğinde fotoğraf çektirerek, tanıştıkları yeri birbirinden güzel karelerle ölümsüzleştirdikleri belirtildi.

Büyükşehir Belediyesince gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine katılan AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü Alperen Karakoç ile Dorlion Arama Kurtarma gönüllüsü Melek Karakoç'un eğitimler sırasında tanışarak evlenme kararı aldıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gönüllülük esasıyla yaptıkları arama kurtarma ve yangından korunma çalışmalarının yollarını birleştirdiğini belirten çift, klasik düğün fotoğrafları yerine tanıştıkları yerde çekim yaparak bu anı ölümsüzleştirmek istediklerini Büyükşehir Belediyesine ilettiler. Çiftin taleplerinin kabul edilmesiyle, İtfaiye Grup Amirliğinde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. İtfaiye araçları kullanılarak yapılan çekimde itfaiye personeli de çifte eşlik etti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alperen Karakoç ise şu ifadeleri kullandı:

"Nişanlım ile bir yıl önce belediyemizin açtığı gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinde tanıştık. Evlenme kararımızın ardından düğün fotoğraflarımızı klasik pozlardan ziyade ikimiz için de büyük öneme sahip Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliğinde yapmak istedik. Belediyemiz de bu talebimizi kabul ederek bizlere gerçekten çok güzel bir ortam yarattı. Biz hem tanıştığımız günü hem de bu özel çekimi hiç unutmayacağız."

Karakoç, böylesine özel bir günde yanlarında olan itfaiye personeline teşekkür etti.