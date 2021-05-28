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EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI - Son Dakika

EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI

28.05.2021 13:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak edilen konulardan bir tanesi de telafi eğitimleri oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak edilen konulardan bir tanesi de telafi eğitimleri oldu. Konuyla ilgili eğitimci Adil Kurt, 'Eğitimde telafi duygusal ve fiziksel olmalı. Öğrenci okulda, toplumla birlikte yaşamanın ön çalışmasını yapar. Bir öğrencinin spor, sanatla ilgilenmesi çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimiz haziran ayında kısmen de olsa arkadaşlarıyla birlikte okulda olmalıdır' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin eksiklerinin giderilmesini amaçlayan programın 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacağı bildirildi. Bakan Selçuk yayınladığı mesajda 'Canım çocuklarım; eğitimde telafi programımız, ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program' ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ardından telafi eğitimleriyle ilgili detaylar da merak edilmeye başlandı. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 'Öğrencilerimiz artık sabredemiyor ve okula gitmek istiyor. Eğitim sadece bilgi alma yeri değil. Çağımızda öğrenciler bilgiye her zaman her yerden elde edebiliyorlar. Öğrencinin evde ve okulda öğrenmesi birbirinden farklıdır. Öğrencinin dil gelişimi okulda arkadaşlarıyla konuşarak daha iyi sağlanır. Öğrenciler artık teknoloji dilini çok iyi geliştirdiler ancak öğrenin ihtiyacı olan 'iyi bir insan' olmak. İyi bir insan olmak sadece evde olmaz, arkadaşlarıyla birlikte olur? diye konuştu.

OKUL BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

Öğrencilerin sosyalleşmesinin okulla gerçekleştiğini dile getiren Kurt, 'Okul bir yaşam biçimidir. Öğrenci okulda toplumla birlikte yaşamanın ön çalışmasını yapar. Bir öğrencinin spor, sanatla ilgilenmesi çok önemlidir. Birlikte yapılan spor ve sanat öğrenciyi hem insani hem fiziksel olarak her şeyiyle geliştirir. Bu nedenle öğrencilerimiz haziran ayında kısmen de olsa arkadaşlarıyla birlikte olması için okulda olmalıdır. Akademik bilginin yanında sosyalliğin de gelişebilmesi için mutlaka okula gitmek gerekiyor' dedi.

DUYGUSAL VE SOSYAL YÖNLER GELİŞTİRİLMELİ; RAHATLAMA SAĞLAYACAK

Bilginin 1 yıl sonra da öğrenilebileceğini, asıl önemli olanın duygusal ve sosyal açıdan gelişmek olduğunu belirten Kurt, 'Öğrencilerimiz artık soru çözmekten kaçmaya başladılar. Öğrenci de sosyal gelişimi için bir arada olmak istiyor. Bu durum öğrencide psikolojik rahatlama getirir. Öğrencinin okulda vakit geçirmesi, dersten ve soru çözmeden daha önemli' ifadelerini kullandı.

SINAV GRUBU İÇİN ÖNERİLER

Sınav grubunda olan öğrenciler için de tavsiyeler veren Kurt, 'Öğrencilerimiz okulların kapanmasına kadar, etkinlik, spor ve sanatla bir arada olmalıdır. 8'nci sınıflarda artık ders olmamalıdır. 12'nci sınıf öğrencileri ise sınava yakın bir zaman diliminde kendisini sınava hazırlayacak şekilde denemeler yapmalı. Her öğrenci kendisinde tasarladığı sistem ne ise onunla devam etmeli. Eksikleri tamamlama kavramı sınav grubunun sosyal gelişimini tamamlama üzerine kurulmalıdır' dedi.

GELECEK SENEYE İYİ HAZIRLANMA İMKANI

Açıklamalara göre telafi eğitimlerinin veli ve öğrencinin isteğine bağlı olduğunu hatırlatan Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

'Telafi eğitimleri veli ve öğrencinin isteğine bağlı olmalı. Bazı öğrenciler uzaktan eğitimde çok başarılı oldular ancak bazıları hiç başarılı olamadı. Veliler ve öğrencilerin telafi eğitimlerinin bilgiden ziyade duygusal ve gelişim tamamlama üzerine olduğunu anlamalılar. Böyle olursa 1 yıl sonrasına çok iyi başlayabilirler. Sınav grubu öğrencileri hariç diğer öğrenciler mutlaka arkadaşlarıyla birlikte olmalı. Eğer veliler öğrencileri okula göndermiyor ise uzaktan bir dönüş sağlanmalı. Bakanlığımızın da bunun üzerine mutlaka projeleri vardır. Öğretmenler pasif, öğrenciler aktif olmalı ve bir şeyler yapmalı. Öğrenciler evde kalma süresinin deşarjını bu 1 ayda sağlamalı. Yaz döneminde de mutlaka iyi bir tatil yapmaları gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda süreç daha iyi olacaktır. Bazı aileler pandemiden dolayı korktukları için buna saygı göstermek gerekiyor. Öğrenciye uzaktan eğlenerek öğrenebileceği çalışma yapılmalı. Buna da hibrit eğitim deniyor.?

EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI
EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI
EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI
EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI

Sosyal Medya, Ziya Selçuk, Adil Kurt, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİTİMDE TELAFİ DUYGUSAL VE FİZİKSEL OLMALI - Son Dakika


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