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Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı

14.01.2022 17:10
Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı

Ülkeler arası akademik bağları güçlendirmek adına, Ukrayna Cherkasy State Technological Üniversitesi ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Ülkeler arası akademik bağları güçlendirmek adına, Ukrayna Cherkasy State Technological Üniversitesi ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokolde karşılıklı öğrenci değişimi, uluslararası akademik iş birliği ve araştırma projeleri konularına yer verildi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde gerçekleşen protokole, Ukrayna Cherkasy State Technological Üniversitesi temsilcileri, Suma Devlet Pedegoji Üniversitesi temsilcileri, Çerkası Tıp Akademisi temsilcileri, Kharkiv Devlet Medeniyet ve Dizayn Üniversitesi temsilcileri ve Kafkas Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz katıldı.

İş birliği protokolüne İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu imza atarken, Cherkasy State Technological Üniversitesi adına Rektör Grigor Oleg Oleksandrovich imza attı.

"TÜRKİYE HAKKINDA  BU ZİYARETİMİZLE DAHA FAZLASINI ÖĞRENDİK"

Oleksandrovich iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ukranya eğitimini temsili olarak buraya geldik. Türkiye hakkında birçok şey biliyoruz ve bu ziyaretimizle de daha fazlasını öğreniyoruz. Üniversitemiz Devlet üniversitesi olup; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim vermektedir. Toplam 7 Fakülte ve 45 program bulunmaktadır. Bilişim teknolojileri, mühendislik, ekonomi, işletme, felsefe ve tarih gibi bölümlerimiz mevcuttur . Şu anda 3 bin aktif öğrencimiz bulunmaktadır. Sizi ülkemizde ve bizim üniversitemizde görmekten çok memnuniyet duyarız, davetiniz için çok teşekkür ederiz."

"İKİ ÜLKE ARASINDA TARİHİ ANLAMDA, GÜNCEL ANLAMDA İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZ VAR"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu protokole ilişkin yapmış olduğu konuşmasında Karadeniz komşusu olduğumuzu vurgulayarak "Tekrar sizlerle birlikte olmaktan üniversitemizi ziyaret etmenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz, çok büyük mutluluk yaşıyoruz. İki ülke arasında tarihi anlamda, güncel anlamda iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Gelecekte de bu iyi komşuluk ilişkisinin devam etmesini diliyoruz. Bu iş birliğimizin buna da katkı sağlayacağı konusunda inancımız tam. Üniversitemizin kurucusu Dr. Azmi Ofluoğlu ve ben Karadeniz çocuğuyuz Trabzonluyuz. Karşı yakada da hep siz dostlarımızın varlığını hissedenlerdeniz. Bizler Karadeniz komşusuyuz. Bugün imza altına alacağımız bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Pandeminin bütün sınırlılıklarından kurtulunca, daha güzel imkanlarla yine sizleri bekliyoruz; biz de inşallah sizleri ziyaret edeceğiz" dedi.


Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı
Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı
Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı
Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğitimde Ukrayna ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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