Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

05.09.2022 10:08

Eğitimde uyum programının başlamasıyla İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu arttı.

Eğitimde uyum programının başlamasıyla İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu arttı.

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlamasıyla trafikteki araç yükü de çoğaldı.

Eğitimin başlaması dolayısıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken mega kentin birçok noktasında trafik yoğunluğunda artış gözlendi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50'lerin üzerinde seyrederken belli noktalarda tıkanmalar yaşandı.

Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Cevizlibağ, Avcılar D-100 ve Şirinevler'de yoğunluk ortalamanın üzerinde yükseldi, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

YORUMLAR
500
Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı SEVGİLİ GİBİ GELİP EVLERİ SOYDULAR, 35 BİN ARAÇ TARANARAK YAKALANDILAR SEVGİLİ GİBİ GELİP EVLERİ SOYDULAR, 35 BİN ARAÇ TARANARAK YAKALANDILAR
Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:20:30. #1.12#
SON DAKİKA: Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement