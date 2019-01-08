Son Dakika Haberleri: Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı

Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı

2 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, "Yapay zekayı insanların eğitiminde faydalı olacak şekilde tasarlarsak olumlu bir şey yapılmış olur.

Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı, System.String[]
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, "Yapay zekayı insanların eğitiminde faydalı olacak şekilde tasarlarsak olumlu bir şey yapılmış olur." dedi.

Edirne Barosu tarafından "Yapay Zeka" konulu konferansta Say, yapay zeka ve teknolojinin doğru kullanıldığında eğitim ve öğrenme açısından önemli faydaları olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın bazı durumlarda öğretmenlerin materyal hazırlamasında yardımcı olabileceğini,ancak öğretmenleri işsiz bırakmayacağını ifade eden Say, "Ama sayılarını azalma ihtimali var. Yapay zekayı insanların eğitiminde faydalı olacak şekilde tasarlarsak olumlu bir şey yapılmış olur. Öğrenme açısından harika bir çağda yaşıyoruz. 'Ben bunu bilmiyorum' deme hakkının olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Telefonla iki saat sosyal medyaya bakacak zaman varsa onu biraz azaltıp bir şeyler öğrenmek için kullanmak fena fikir olmayabilir." diye konuştu.

Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar da yapay zekanın zaman içerisinde yaşamın bir parçası olduğunu ve yapay zeka kullanarak hazırlanan programların hukuk alanında da avukatlar için faydalı olduğunu söyledi.

Konferansa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, avukatlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Bilgisayar, Boğazici Üniversitesi, Edirne, Teknoloji
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