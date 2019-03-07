Son Dakika Haberleri: Eğitimden Kazandığını Eğitime Harcıyor

Eğitimden Kazandığını Eğitime Harcıyor

1 saat önce

Kozmik Bilinçaltı Dili Ve Mucize Ötesi Eğitmeni Murat Başaran, verdiği eğitimler sayesinde kazandıklarını yine eğitim için harcıyor.

Eğitimden Kazandığını Eğitime Harcıyor, System.String[]

Başaran, dün İzmir'de bulunan Namık Kemal İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.

Onlar Bizim Geleceğimiz

İlkokulda eğitim gören miniklere hediye olarak ayakkabı dağıtan Murat Başaran, öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi. Başaran, "İlkokulda okuyan evlatlarımız henüz eğitim yolunun başındadır. Eğitim hiç bitmeyen ve devamlı üzerine konulan bir konudur. Biz de eğitimden kazandığımızı yine eğitimin gövdesi olan okullarımızdaki öğrencilerimize hediye olarak dağıtıyoruz. Minik kardeşlerimiz ileriki yıllarda ülkemizin kalkınmasında ve daha da yukarıya çıkmasında etkin rol oynayacaklar. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır ve ellerinden tutmak borcumuzdur. Öğrencilerimizin yüzünde gülümseme görmek benim için tarifi olmayan büyük bir mutluluktur" dedi.

Eğitim Hiç Bitmeyen Bir Yolculuk

Eğitimini bitmeyen bir yolculuğa benzeten Kozmik Bilinçaltı Dili Ve Mucize Ötesi Eğitmeni Murat Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü, "Eğitim ailede başlar, okulda şekillenir, hayata atıldığınızda da devam eder. O nedenle eğitim hiç bitmeyen ve ömür boyu devam eden bir yolculuktur. Ben de çeşitli zaman ve mekanlarda Anka Frekansını anlatarak insanları bilinçlendirmeye ve hayatlarını daha güzel yaşamaya teşvik etmeye çalışıyorum. Anka Frekansını anlatırken çocukların mucize olduklarının altını çiziyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve gözümüz gibi korumalıyız. Eğitimleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti

İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:58:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimden Kazandığını Eğitime Harcıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]