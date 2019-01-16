Eğitime Ara Veren Gençler İçin Proje

Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesinde İstanbul Çocukları Vakfı desteğiyle yürütülen "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirme Projesi" kapsamında Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesinde İstanbul Çocukları Vakfı desteğiyle yürütülen "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirme Projesi" kapsamında Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.



Malta Köşkünde düzenlenen etkinlikte, geçen yıl başlatılan projeye yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.



Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuya ilişkin yaptığı sunumda, projeyle eğitimlerine ara veren lise çağındaki bireylerin öğrenimlerine devam etmelerini ve işe yerleştirilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Öğrencilerin mesleki eğitim merkezine haftanın bir günü gelerek eğitim aldıklarını ve farklı meslek dallarında istihdam edildiklerini aktaran Kubilay, bu sayede öğrencilerin hem geleceğe hazırlandığını hem de kendi ve aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.



Kubilay, özellikle mesleki eğitime vurgu yaptıklarına dikkati çekerek, "Proje çerçevesinde merkezimizdeki atölyeleri daha da güçlendiriyoruz. Amacımız iyi eğitim alarak liseyi tamamlamış gençler yetiştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak. Bu geziler vasıtasıyla kadim medeniyet şehri İstanbulumuzu da daha iyi tanıma imkanı elde ediyoruz." diye konuştu.



Gençleri yetiştirme sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini belirten Kubilay, onların geleceğe hazırlanmalarından, Türkiye'ye ve ailelerine faydalı birer insan olarak yetiştirilmelerinden daha önemli bir husus olmadığının altını çizdi.



Kubilay, projenin ilk yılında işe yerleştirilen öğrenci sayısının 330 öğrencinin bu yıl ise 185 olduğunu aktararak, "Bu öğrencilerin 47'si giyim üretim teknolojisi, 34'ü güzellik ve cilt bakımı hizmetleri, 20'si elektrik elektronik teknolojisi, 14'ü kantincilik ve aşçılık, 13'ü makine teknolojisi ve 51'i ise motorlu araçlar teknolojisi alanına yerleştirilmiş durumda. Aynı zamanda gençlerin açıköğretim lisesine kayıt yaptırarak geleceğe daha iyi hazırlanmalarını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Daha sonra Kubilay, öğrenciler için hazırlanan hediyeleri kendilerine verdi.



Ayrıca, öğrenciler Beşiktaş Denizcilik Müzesini ve 15 Temmuz Şehitler Abidesini de ziyaret etti.



Etkinliğe, Sultanbeyli Müftüsü Hasan Erdoğan, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi, İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Ali Yerlikaya, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Doğan, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve mesleki eğitim merkezinde alan 40 öğrenci katıldı.

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