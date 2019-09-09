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Eğitime, Başkan Aktaş'la BTM'de 'merhaba'

46 dakika önce

- Eğitime, Başkan Aktaş'la BTM'de 'merhaba'BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni (Bursa BTM) ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitime, Başkan Aktaş'la BTM'de 'merhaba', System.String[]

- Eğitime, Başkan Aktaş'la BTM'de 'merhaba'

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni (Bursa BTM) ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi. Bilim meraklısı öğrencilerle sohbet eden, birlikte deneylere katılan Başkan Aktaş, yeni dönemin herkes için hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Aktaş, Özel Aydın Okulları öğrencileriyle unutulmaz bir gün geçirdi. Bursa BTM girişinde karşılaştığı öğrencilerle ilk olarak sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra yine çocuklarla birlikte 'Parmak Voltajı Aleti' ve 'Elektrik Tezgahı' isimli istasyonları ziyaret ederek deneylere katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk günü nedeniyle Bursa'da okullara başlayan 500 bini aşkın öğrenciye başarılar diledi. Yeni eğitim ve öğretim yılını Özel Aydın Okulları öğrencileriyle birlikte karşılamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aktaş, "Tüm öğrenci kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Tabii doğal olarak büyük bir heyecan ve beklenti var. Çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli 2 göstergesi eğitim ve sağlıktır. Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda yaptığımız çalışmalar var. Beraberinde özel sektör ve kamunun bu konuda büyük gayreti bulunuyor. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz, aileler için yeni eğitim yılımız kazasız belasız, başarılarla dolu bir dönem olsun" dedi.

Alinur Aktaş, Aydın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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