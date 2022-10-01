EĞİTİME DESTEK GECESİNDE HALUK LEVENT COŞKUSU - Son Dakika
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EĞİTİME DESTEK GECESİNDE HALUK LEVENT COŞKUSU

01.10.2022 12:38

İSKENDERUN Güney Eğitim Vakfı (İGEV) eğitime destek gecesinde Haluk Levent rüzgarı esti.

İSKENDERUN Güney Eğitim Vakfı (İGEV) eğitime destek gecesinde Haluk Levent rüzgarı esti.

Güney Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun 25'nci yılı nedeniyle eğitime destek amacıyla gece düzenlendi. İş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen gecede Haluk Levent sahne aldı. Konser öncesinde katılımcılara faaliyetleri hakkında açıklama yapan dönem başkanı Mithat Barutçu, Eğitime katkı başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Gönüllü bağışçılarımızın destekleriyle ciddi sayıda öğrencilerimize burs verdik ve vermeye devam ediyoruz dedi

Konserde sahne alan Haluk Levent, birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Geceye katılanlar, Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
Kaynak: DHA

Haluk Levent, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EĞİTİME DESTEK GECESİNDE HALUK LEVENT COŞKUSU - Son Dakika

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