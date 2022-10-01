EĞİTİME DESTEK GECESİNDE HALUK LEVENT COŞKUSU

İSKENDERUN Güney Eğitim Vakfı (İGEV) eğitime destek gecesinde Haluk Levent rüzgarı esti.
Güney Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun 25'nci yılı nedeniyle eğitime destek amacıyla gece düzenlendi. İş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen gecede Haluk Levent sahne aldı. Konser öncesinde katılımcılara faaliyetleri hakkında açıklama yapan dönem başkanı Mithat Barutçu, Eğitime katkı başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Gönüllü bağışçılarımızın destekleriyle ciddi sayıda öğrencilerimize burs verdik ve vermeye devam ediyoruz dedi
Konserde sahne alan Haluk Levent, birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Geceye katılanlar, Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti.
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