Üye Girişi
Eğitime destek Osmangazi'den - Son Dakika

Eğitime destek Osmangazi'den

08.09.2021 15:43

Eğitime destek Osmangazi'den Osmangazi'den eğitime 53 milyon liralık yatırım Eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 11 yılda ilçedeki eğitim yatırımları için 53 milyon liralık kaynak kullandı.

Eğitime destek Osmangazi'den

Osmangazi'den eğitime 53 milyon liralık yatırım

BURSA - Eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 11 yılda ilçedeki eğitim yatırımları için 53 milyon liralık kaynak kullandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitime destek çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri ile birçok yerel yönetime ilham kaynağı olan Osmangazi Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarını da bir adım öne taşıdı. Osmangazi Belediyesi, gerek ilçe genelinde ihtiyacı bulunan okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, gerekse çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkı sunulması maksadıyla birbirinden değerli çalışmalara imza attı. Eğitime destek için bugüne kadar Osmangazi'deki 116 okulda bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okulların daha sağlıklı, daha modern ve daha temiz şartlarda eğitim verebilmeleri maksadıyla okullarımızın tadilat ve bahçe düzenleme çalışmaları ile eğitime destek veriyoruz. Ayrıca, ilçemize bir ilkokul ve ortaokul, bir uluslararası lise ve bir adet anaokulunu kazandırdık. Eğitim yatırımları için bugüne kadar 53 milyon liralık kaynak kullandık" diye konuştu.

Eğitime yüzde yüz destek

Klasik belediyecilik hizmetleri dışında kurum farkı gözetmeksizin eğitimden sağlığa, spordan çevre yatırımlarına kadar vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Eğitim, bizim en öncelikli konularımızdan birisi. Okuyup araştıran, düşünen, üreten ve geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek için adeta bir seferberlik ilan ettik. 'Eğitime yüzde yüz destek' dedik ve ilçemizdeki okulların ihtiyaçları için bütçemizden çok ciddi kaynak ayırdık" dedi.

Eğitime yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan ciddi yatırım olduğunun önemine vurgu yapan Mustafa Dündar, " Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olma özelliğine sahip Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandırdık. 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli okulumuzda 70 farklı ülkeden öğrenci eğitim alıyor. Yurt, yemekhane, kapalı ve açık spor salonları, konferans salonu ve kafeteryaları ile tam bir eğitim kompleksi olan okul, aynı zamanda Uluslararası kimliğe sahip tek lise. Yine Mehmet Akif Mahallesi'nde inşa ettiğimiz 26 derslikli Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu ile Demirtaş'taki Tarık Çevikel Anaokulu sıfırdan inşa ederek çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz okullarımız. Okulların haricinde Mehmet Akif, Demirkapı, Emek Bilgi Evi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezlerimiz, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz okulların haricinde mevcut okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar toplam 116 adet okulda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdik. Bütün bu işler için 53 milyon lira gibi çok ciddi bir bütçe ayırdık" ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim alanlarının fiziksel şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, eğitim hayatlarını destekleyen yarışma ve organizasyonlar ile düşünce dünyalarının gelişimine katkı sağladıklarını bildiren Başkan Dündar, "Pandemi döneminde de öğrencilerimize tablet dağıtımından, kırtasiye malzemesi yardımına ve EBA destek noktaları oluşturmaya kadar birçok hizmet sunarak uzaktan eğitime destek verdik, vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eğitime destek Osmangazi'den
Eğitime destek Osmangazi'den
Eğitime destek Osmangazi'den
Eğitime destek Osmangazi'den

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Hisarcık, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğitime destek Osmangazi'den - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum 16:09 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 15:58 Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı 15:46 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız 15:02 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti 14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti 13:00 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
16:05 Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi
15:45 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı
15:34 Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi         
16:16
Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu         
16:05
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı         
15:40
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 16:20:35. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitime destek Osmangazi'den - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement