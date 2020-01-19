Eğitime Destek Platformu istişare toplantıları - Son Dakika
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Eğitime Destek Platformu istişare toplantıları

6 saat önce

Eğitime Destek Platformu İç Anadolu Bölge Toplantısı Kırşehir'de yapıldı.

Eğitime Destek Platformu istişare toplantıları, System.String[]

Eğitime Destek Platformu İç Anadolu Bölge Toplantısı Kırşehir'de yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitime Destek Platformu İç Anadolu Bölge Toplantısı Kırşehir, Konya, Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Ankara, Aksaray ve Sivas il sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir TÜGVA İl Temsilciliği Konferans Salonu'nda Platform İç Anadolu Bölge Sorumlusu Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy'un başkanlığında yapılan toplantıda illerdeki eğitim çalışmaları değerlendirildi.

Eğitime Destek Platformu Kırşehir Sorumlusu ve TÜGVA İl Temsilcisi Sergen Özdemir, platform bünyesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu barındığını aktardı.

Platformun öğrenciler ve velilerin eğitimde bilgilendirilmesi amacıyla ve eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümü için ilgili kamu kurumları ile eş güdümlü olarak çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Türkiye Diyanet Vakfı platform içerisinde bulunan bazı kuruluşlar. Eğitim çağındaki bütün çocukların milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocukların ahlaklı, örf ve adetlerimizi bilmesini, kültürümüzü yaşamasını ve gelecek nesillere aktarmasını amaçlıyoruz."

İç Anadolu, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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