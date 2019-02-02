Son Dakika Haberleri: Eğitime Destek Platformu, Milli Eğitim ile Görüşmelere Başladı

Eğitime Destek Platformu, Milli Eğitim ile Görüşmelere Başladı

41 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı makamında ziyaret etti.

Eğitime Destek Platformu, Milli Eğitim ile Görüşmelere Başladı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı makamında ziyaret etti.

Çaycuma İlçesi Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı ve aynı zamanda Eğitime Destek Platformu Çaycuma İlçe temsilcisi olarak da görevlendirilen Adem İnam İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret hakkında konuşan Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi bir süredir Ensar Vakfı Çaycuma şube başkanlığı görevini yürütmekteyim. Geçtiğimiz hafta da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kurulmuş olan ve eğitim, öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için, ihtiyaç duyulan koordinasyonun sağlanması amacını taşıyan "Eğitime Destek Platformunun" Çaycuma ilçe temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bundan sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Çaycuma ilçemizde de bizler belli periyotlarla bir araya gelerek eğitimin daha iyi olması için çalışmalar yürüteceğiz. Ben işte bu doğrultuda bugün İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'ı ziyaret ederek, Eğitime Destek Platformu çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduk" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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