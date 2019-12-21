Eğitime Destek Platformu toplantılarına devam ediyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Eğitime Destek Platformu' toplantılarına devam ediyor.



Eğitime Destek Platformu(EDP) toplantısı İlçe Sorumlusu Adem İnam önderliğinde Ensar Vakfı Çaycuma Şube binasında gerçekleşti. Toplantıya, AK Parti İlçe Siyasi İşler Başkanı Hamit İncircioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Ercan Kahya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Mehmet Kocaaslan, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Önder( İmam Hatipler Derneği İlçe Temsilcisi İsmail Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk), Tügva İlçe Temsilcisi İsmail Taşkıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Verimli, İlim Yayma Cemiyeti İlçe Temsilcisi Mustafa Kocaoğlu, Ensar Vakfı Çaycuma Şube Yönetim Kurulu Üyesi Veli Verim, İmam Hatipler Platformu önceki Dönem Başkanı Adil Kabacı, Dokap Sitesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Naim Eren ve İlçe Merkez Ortaokul ve Lise Müdürleri katıldı.



EDP Yönetim Kurulu Başkanı Adem İnam yaptığı açıklamada, Platform kuruluş amacının eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağlamak ve bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip sivil toplum kuruluşları (STK) arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yapmak olduğunu ifade ederek gündem maddelerini açıklayarak toplantıyı başlattı.



Yapımı devam eden İmam Hatip Ortaokul İnşaatı, İmam Hatip Lisesi öğrenci potansiyeli, yapımı devam eden Meslek Lisesi'nin inşaatı ve gelinen son aşamalar, okulların sıkıntıları sorulup İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya tarafından cevaplandı. Okul müdürlerinin sorularının ardından son olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya tarafından sorular genel olarak cevaplandı.



İlçe Sorumlusu Adem İnam, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi gelenek ve göreneklerine bağlı, geçmişten aldığı kültürü yaşayarak, gelecek nesillere aktaracak bir toplum için herkesin gayret göstermesi gerekiyor" diyerek toplantıya katılan misafirlere teşekkür etti. - ZONGULDAK