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Eğitime destek toplantısı

1 saat önce

Muş'ta Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı yapıldı.

Muş'ta Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Konukevinde yapılan toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, toplantının amacının manevi değerlere ve dinamiklere sahip nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Genç ve dinamik nesiller yetiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Kocabey, "Bu coğrafyada hüküm süren, yıllarca devletimizin uğraştığı sorunlarımız var. En büyük sorunlardan biri de terörle mücadele. Terör konusu, eğer bu bölgede gündemimizde kalkmış olsaydı bu gün burada çok daha farklı bir coğrafyayla, çok daha farklı bir gelecekle, gençlerle, nesillerle muhatap oluyor olacaktık." dedi.

Toplantıda, Belediye Başkanı Feyat Asya, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da eğitimle ilgili konuşma yaptı.

Eğitime destek toplantısı

Muş Alparslan Üniversitesi, Mehmet Kocabey, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:53 Kaynak: AA
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