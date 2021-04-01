Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu - Son Dakika

Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu
01.04.2021 21:39
Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu Tunceli'de görev yapan Astsubay Çavuş Cihat Çevik, eğitim için Tunceli'den İzmir'e giderken Gemerek ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.
Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu
SİVAS - Tunceli'de görev yapan Astsubay Çavuş Cihat Çevik, eğitim için Tunceli'den İzmir'e giderken Gemerek ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.
Astsubay Çavuş Cihat Çevik idaresindeki 35 DR 310 plakalı KİA marka araç, Gemerek yakınlarında kaza yaptı. Kaza sonrası Gemerek Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Çevik, hayatını kaybetti. Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in Tunceli'den İzmir'e eğitim için kendi aracıyla gittiği öğrenildi. Memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine şehit haberi giden astsubay çavuşun ailesine acı haber verildi.
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