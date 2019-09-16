"Eğitime hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödensin"

Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlere yapılan eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ödenmesini talep etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019-2020 eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin 9 Eylül'den itibaren yatırılacağını söylediği anımsatılarak, bu ödeneğin hala birçok okulda yatırılmadığı vurgulandı.

Ödeneğin geçen yıla göre bu yıl 50 lira artırılıp bin 180 lira olarak belirlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32'nci maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) veriliyor. Sendika olarak ısrarla Hükümetten ve Bakanlıktan eğitime hazırlık ödeneğinin en az bir maaş tutarında, eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ayrım yapılmaksızın ödenmesini defalarca talep ettik. Sadece öğretmenlere yapılan eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ödenmesini istiyoruz."