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Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika

Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi

20.12.2021 08:10
Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il ve ilçede okullar tatil edildi.

KONYA

Konya'da etkili kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin bugün uzaktan yapılacağı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

KARAMAN

Karaman'ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Başyayla ve Sarıveliler Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime bugün için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi

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Son Dakika Güncel Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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