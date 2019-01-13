Son Dakika Haberleri: Eğitime Kar Engeli (2)

Eğitime Kar Engeli (2)

42 dakika önce

BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİBitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklalamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için bir gün eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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