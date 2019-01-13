Eğitime Kar Engeli (2)
42 dakika önce
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİBitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu.
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ Bitlis
'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu. Bitlis Valiliği
'nden yapılan açıklalamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için bir gün eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:35 Kaynak: DHA
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