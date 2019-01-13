Eğitime Kar Engeli (3)
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ADİLCEVAZ VE AHLAT'TA OKULLAR YARIN TATİLAdilcevaz ve Ahlat ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
ADİLCEVAZ VE AHLAT'TA OKULLAR YARIN TATİL Adilcevaz
ve Ahlat
ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle her iki ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.
Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis
),
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:53 Kaynak: DHA
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