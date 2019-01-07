Son Dakika Haberleri: Eğitime Kar Engeli

Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.
İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Çanakkale, Ayvacık, Biga, Güncel
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