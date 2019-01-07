Eğitime Kar Engeli

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi.



BİTLİS'TE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.



BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.



AĞRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Ağrı Valiliği, taşımalı sistemle eğitim veren merkeze bağlı köy okullarının yarın tatil edildiğini açıkladı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 8 Ocak Salı günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.



SUNGURLU'DA EĞİTİME KAR TATİLİ Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.



YENİCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi. Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.



(İHA)

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