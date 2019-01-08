Eğitime Kar Engeli
30 dakika önce
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.
DENİZLİ'nin Çardak
ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi. Denizli
'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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