Son Dakika Haberleri: Eğitime Kar Engeli

Eğitime Kar Engeli

30 dakika önce

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

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DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Çardak, Denizli, Güncel
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