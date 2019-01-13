Eğitime Kar Engeli (4)
1 saat önce
MUTKİ'DE TÜM OKULLAR, GÜROYMAK'TA İSE 12 KÖY VE 5 MEZRA OKULU TATİL EDİLDİBitlis'in Mutki ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, Güroymak'da ise taşımalı eğitim kapsamında olan 12 köy ve 5 mezra okulunda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarın için bir gün ara verildi.
MUTKİ'DE TÜM OKULLAR, GÜROYMAK'TA İSE 12 KÖY VE 5 MEZRA OKULU TATİL EDİLDİ Bitlis
'in Mutki
ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, Güroymak
'da ise taşımalı eğitim kapsamında olan 12 köy ve 5 mezra okulunda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarın için bir gün ara verildi.
Mutki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar, Güroymak ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan 12 köy ve 5 mezra okulu yarın için bir gün tatil edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:43 Kaynak: DHA
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