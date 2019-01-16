Eğitime Kar Engeli

Yozgat
, Kırşehir
ve Niğde
'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Boğazlıyan
, Çayıralan
, Çekerek
, Kadışehri
, Sorgun
ve Saraykent
ilçelerinde tüm okullar, kent merkezi ile Akdağmadeni
ve Sarıkaya
ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Kırşehir
Kırşehir'de, Mucur
Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Kar
yağışının durumuna göre yarın için değerlendirme yapılacağı kaydedildi.
Niğde
Niğde'de, Çiftlik
ve Ulukışla
ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.