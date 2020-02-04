Eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eğitime kar engeli

6 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler kapalı yolları açmak ve kardan dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle köy okullarında ve taşımalı gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca kar ve tipi nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar sabah saatlerinde iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.

İlçe sakinlerinden Yavuz Akçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuk olduğunu, kar ve tipiyle hayatın daha da zorlaştığını aktardı.

Eğitime kar engeli

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:19 Kaynak: AA
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