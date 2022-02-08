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Eğitime kar engeli! 6 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi - Son Dakika

Eğitime kar engeli! 6 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

08.02.2022 23:59

Kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle birlikte bazı illerden art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Çanakkale, Kütahya, Uşak, Tunceli ile Bilecik'in Pazaryeri ve Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Soğuk hava dalgasının tekrardan Türkiye'yi etkisi altına almasından sonra birçok ilde kar yağışı yeniden etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilden peş peşe kar tatili haberi geldi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Çan ve Lapseki ilçelerinden sonra Çanakkale Merkez de taşımalı eğitim yarın ara verildi. Daha önce taşımalı eğitimin tatil edildiği duyurulan Yenice ilçesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

KÜTAHYA

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

UŞAK

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle merkez ile 3 ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir gün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtildi.

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin uyarılarına da yer verilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat çarşamba günü ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile vatandaşlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Yaşam Eğitime kar engeli! 6 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğitime kar engeli! 6 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi - Son Dakika
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