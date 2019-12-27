Eğitime kar engeli - VAN - Son Dakika
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Eğitime kar engeli - VAN

6 saat önce

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Van

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eğitime kar engeli - VAN

Yüksekova Kaymakamlığı, Hakkari Valiliği, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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Son Dakika

Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi
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