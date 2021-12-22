Eğitime Kar Tatili! - Son Dakika

İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile;

İlimiz Merkez, Safranbolu Yenice ve Eflani ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 22. 12. 2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün ara verilmiştir.

Ovacık ve Eskipazar ilçelerimizde ise sadece Taşımalı Eğitim Yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrenciler için 22. 12. 2021 Çarşamba günü 1 (Bir) gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Karabük Merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır Kamuoyuna saygı ile duyurulur .