Eğitime Kar Tatili! - Son Dakika
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Eğitime Kar Tatili!

22.12.2021 00:13
Eğitime Kar Tatili!

İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile;İlimiz Merkez, Safranbolu Yenice ve Eflani ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 22. 12. 2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün ara verilmiştir.

İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile;

İlimiz Merkez, Safranbolu Yenice ve Eflani ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 22. 12. 2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün ara verilmiştir.

Ovacık ve Eskipazar ilçelerimizde ise sadece Taşımalı Eğitim Yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrenciler için 22. 12. 2021 Çarşamba günü 1 (Bir) gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Karabük Merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır Kamuoyuna saygı ile duyurulur .

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Safranbolu, kar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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