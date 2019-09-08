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Eğitime polis eli

1 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunun bakım, onarım ve tefrişatını yaptı.

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Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunun bakım, onarım ve tefrişatını yaptı.


Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile bakım, onarım ve tefrişatı yapılan ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının özverili çalışmaları ile 20 odasının boya-badana işleri yapılan Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunda incelemede bulundu.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Toprağa Özel Sevgi" projesi kapsamında Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu bahçesine kurulan 100 metrekarelik süs bitkisi serasını gezen Vali Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Okul Müdürü Yurdaer Uysal'dan bilgi aldı.


Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunda sınıfları ve atölyeleri gezen Vali Gürel, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek gönüllü olarak okulun boya badana işlerinde çalışan Polis Memurlarına işlerinde kolaylıklar diledi.


Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunda yaptığı incelemede Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Kuraş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu eşlik etti. - KARABÜK

Karabük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:51 Kaynak: İHA
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