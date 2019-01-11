Son Dakika Haberleri: Eğitime Sel Engeli

Eğitime Sel Engeli

31 dakika önce

- Turgutlu Cumhuriyet İlkokulundan su baskını görüntüleri İlçeden genel görüntüler Su baskını yaşanan evden detay Eğitime sel engeliManisa'nın Turgutlu ilçesinde de bir okulun bodrum katını su bastıMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bir okulun bodrum katını su bastı.

- Turgutlu Cumhuriyet İlkokulundan su baskını görüntüleri
İlçeden genel görüntüler
Su baskını yaşanan evden detay Eğitime sel engeli

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bir okulun bodrum katını su bastı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bir okulun bodrum katını su bastı.
Şiddetli sağanağın etkili olduğu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de su baskını ve taşkınlar yaşandı.

Turgutlu'da okulun bodrum katını su bastı

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de su baskını ve taşkınlar yaşandı.

Turgutlu Cumhuriyet İlkokulunun bodrum katını su basması üzerine itfaiye ekipleri, tahliye çalışması yaptı.

İlçeden geçen İzmir - Ankara E-96 Karayolu da bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle tek şeride düşürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:58 Kaynak: AA

su baskını, Turgutlu, 3. Sayfa
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