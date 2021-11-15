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Eğitime tabi tutulan olay yeri inceleme polisleri afetlerde de iz sürecek - Son Dakika

Eğitime tabi tutulan olay yeri inceleme polisleri afetlerde de iz sürecek

15.11.2021 17:03
Eğitime tabi tutulan olay yeri inceleme polisleri afetlerde de iz sürecek

Erzurum'da çeşitli illerde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinde görevli polislere, alanında uzman akademisyenlerce Afet Kriminal İnceleme (AKİ) eğitimi veriliyor.

Erzurum'da çeşitli illerde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinde görevli polislere, alanında uzman akademisyenlerce Afet Kriminal İnceleme (AKİ) eğitimi veriliyor.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ve 5 gün sürecek eğitime, Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ile Van'da görevli olay yeri inceleme polisleri katılıyor.

Polislere, Ankara, Kırıkkale, Erzurum ve Erzincan'dan afet ve adli tıp alanlarında uzman akademisyenlerce deprem, bombalama, yangın ve sel baskını gibi olaylarda ölenlerin kimlik teşhisinin yanı sıra afete neden olan konuların da araştırılması için eğitim veriliyor.

Eğitmenlerden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yeri inceleme uzmanı personeline AKİ eğitimlerinin çeşitli bölgelerde devam edeceğini söyledi.

AKİ'nin esasında felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi olduğunu anlatan Hancı, " Deprem, bombalama, yangın ve sel baskını gibi afetlerde ölenlerin kimliklendirilmesinin bir tim tarafından yapılması gerekiyor. Bütün dünyada zaten böyle fakat Türkiye'de bunun bir adım ötesine gittik. Afete neden olan olayları, kişileri, kasıtlı eylem ve ihmal gibi araştırmaları da yapmak üzere dünyada ilk kez afet kriminal inceleme sistemi oluşturuldu. Bunun eğitimini vermeye başladık. "dedi.

Hancı, afetlerde ihmal, sabotaj ya da başka bir sebebin AKİ ekibince araştırılacağını belirterek, bunların yanı sıra akla gelecek trafik kazasından demir yolu kazasına kadar söz konusu olayların da incelemesini AKİ'nin yürüterek dünyada bir ilki gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Eğitime katılan polislere adli bilimler, adli tıp, fen ve sosyal bilimleri içeren eğitimler verileceğini aktaran Hancı, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde adli tıp bunların sadece bir parçası. Hem kemiklerle ilgilenen antropolog hem veteriner hekimlerimiz hem de adli kimyacılarımızla kimyasal biyolojik nükleer silahlarla ilgili de bu alandaki Türkiye'nin en iyi hocaları eğitim verecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki AKİ biriminin bir ilki daha var. 350'ye yakın yazarla 6 bin 500 sayfadan oluşan Adli Bilimler ve Kriminalistik kitabı çıkarıyor, artık kitap da değil ansiklopedi. Bu da dünyada ilk olacak. Daha önceden böyle geniş alanda yapılmış çalışma yok."

Olay Yeri İnceleme, Adli Tıp, İnceleme, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitime tabi tutulan olay yeri inceleme polisleri afetlerde de iz sürecek - Son Dakika


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