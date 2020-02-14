Eğitime ve spora Büyükşehir katkısı - Son Dakika
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Eğitime ve spora Büyükşehir katkısı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesindeki tesisleri ile eğitime ve spora büyük ölçüde destek vermeye devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesindeki tesisleri ile eğitime ve spora büyük ölçüde destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime ve spora destek veren merkezlerden Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yapılan yatırımlarla herkese eğitim ve spor imkanı sunulduğunu belirtti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki sosyal yaşam merkezleri ve ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezleri ile 7'den 70'e herkese spor yapma ve hayat boyu öğrenme imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki tesislerden Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki fitness salonunda spor yapanları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, tesislerle ilgili memnuniyetlerini aldı. Fitness salonundaki imkanlarla sağlıklarına kavuştuklarını dile getiren vatandaşlar Başkan Büyükkılıç'a bu imkanın sağlanması nedeniyle teşekkür ettiler.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezinde farklı branşlarda açılan kursları da ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Sanat ve mesleki eğitim kurslarına katılarak üretime katılma imkanı bulduklarını belirten kursiyerler Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ifade ettiler.


"KAYSERİ BU İMKANLARI HAK EDİYOR"


Sosyal yaşam merkezlerinden hizmet alan vatandaşların büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Gördüğüm tabloda herkesin yüzü gülüyor. Büyük bir memnuniyet söz konusu. Bir şeyler öğrenmenin keyfini ve heyecanını yaşıyorlar. Bu anlamda KAYMEK eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Sosyal yaşam merkezlerimizdeki fiziki koşullar çok iyi. Binlerce insanımız buradan hizmet alıyor. Hem spor imkanlarından hem de kurslardan memnuniyet var. Kayseri'mizin güzel insanları bunları hak ediyor. Ekiplerimizle birlikte hemşehrilerimize layık olmak için gayret ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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