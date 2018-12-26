Son Dakika Haberleri: Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli

Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ulaşım durma noktasına geldi. Simav Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından güvenli geçiş çalışmaları için yoğun mesai yapılırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı. Çarşı esnafları da zincirsiz araçlara yardımda bulundu.

Yukarı çarşı esnaflarından Ömür Ataklı "Esnaf komşularımız kışa hazırlıksız yakalandılar, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Araçlarda kar lastiği olmadığından, arabalar burada kalıyor" dedi. Şehir merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğunu belirten Ataklı, Dağlık kesimlerde yarım metreye ulaştığını ifade etti.

Simav Kaymakamlığı tarafından bir duyuru yapılarak, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçedeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:40 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Simav, Kar, Güncel
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