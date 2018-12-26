Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar
kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ulaşım durma noktasına geldi. Simav Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri tarafından güvenli geçiş çalışmaları için yoğun mesai yapılırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı. Çarşı esnafları da zincirsiz araçlara yardımda bulundu.
Yukarı çarşı esnaflarından Ömür Ataklı "Esnaf komşularımız kışa hazırlıksız yakalandılar, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Araçlarda kar lastiği olmadığından, arabalar burada kalıyor" dedi. Şehir merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğunu belirten Ataklı, Dağlık kesimlerde yarım metreye ulaştığını ifade etti.
Simav Kaymakamlığı tarafından bir duyuru yapılarak, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçedeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:40 Kaynak: İHA
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu