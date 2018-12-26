Son Dakika Haberleri: Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli

Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli

2 saat önce

- Eğitime ve ulaşıma kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Simav'daki şehir içi ulaşımı durma noktasına geldi, okullar 1 gün tatil edildiKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

- Eğitime ve ulaşıma kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle Simav'daki şehir içi ulaşımı durma noktasına geldi, okullar 1 gün tatil edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ulaşım durma noktasına geldi. Simav Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından güvenli geçiş çalışmaları için yoğun mesai yapılırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı. Çarşı esnafları da zincirsiz araçlara yardımda bulundu.
Yukarı çarşı esnaflarından Ömür Ataklı "Esnaf komşularımız kışa hazırlıksız yakalandılar, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Araçlarda kar lastiği olmadığından, arabalar burada kalıyor" dedi. Şehir merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğunu belirten Ataklı, Dağlık kesimlerde yarım metreye ulaştığını ifade etti.
Simav Kaymakamlığı tarafından bir duyuru yapılarak, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçedeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Kar, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:46:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]