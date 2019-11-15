Son Dakika Haberleri: Eğitimi biten Somalili askerler memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Eğitimi biten Somalili askerler memleketine uğurlandı - Son Dakika

Eğitimi biten Somalili askerler memleketine uğurlandı

6 saat önce

Türkiye'de komando temel eğitimlerini tamamlayan Somalili misafir askerler, ülkelerine gitti.

Eğitimi biten Somalili askerler memleketine uğurlandı, System.String[]

Türkiye'de komando temel eğitimlerini tamamlayan Somalili misafir askerler, ülkelerine gitti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki komando temel eğitimlerini tamamlayan Somalili misafir askeri personel, memleketlerine uğurlandı.

Paylaşımda, Somalili misafir askerlerin ellerinde Türk bayrağı ile ülkelerinin bayraklarını tuttukları fotoğrafa da yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı
Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:50:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimi biten Somalili askerler memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]