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Eğitimi biten Somalili askerler memleketine uğurlandı
6 saat önce
Türkiye'de komando temel eğitimlerini tamamlayan Somalili misafir askerler, ülkelerine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Türkiye'de komando temel eğitimlerini tamamlayan Somalili misafir askerler, ülkelerine gitti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki komando temel eğitimlerini tamamlayan Somalili misafir askeri personel, memleketlerine uğurlandı.
Paylaşımda, Somalili misafir askerlerin ellerinde Türk bayrağı ile ülkelerinin bayraklarını tuttukları fotoğrafa da yer verildi.
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