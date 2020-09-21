Eğitimin ilk gününde Kocaeli'den 81 ildeki 81 okula pişmaniye gitti - Son Dakika

Eğitimin ilk gününde Kocaeli'den 81 ildeki 81 okula pişmaniye gitti

-İlk kez pişmaniye yiyen öğrencilerin mutluğu yüzlerine yansıdı

KOCAELİ - Pandemi sürecinde yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk günde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 81 ildeki 81 okula pişmaniye gönderildi. İlk kez pişmaniye tadan minik öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Korona virüs dolayısıyla 16 Mart günü kapanan okullar, uzun bir sürenin ardından bugün kapılarını öğrenciler için açtı. Okulların kapandığı ilk günlerde çocukların moralini yüksek tutmak isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika" yazmıştı. Birçok kurum ve kişiden Bakan Selçuk'a destek gelirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da twitter hesabından "40 dakikalık teneffüs pişmaniyesiz olmaz. 81 ilden 81 okula pişmaniyeler bizden" demişti. Okulların açılmasıyla Başkan Büyükakın verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçti ve 81 ilden 81 okula pişmaniyeler ulaştı.

"İlk defa pişmaniye yedim"

Pişmaniyelerin ulaştığı okullardan Adapazarı Selçuk Bey İlkokulu ve Yalova Altınova Vakıfbank İlkokulu'nda okuyan minik öğrencilerin pişmaniye yerken büyük mutluluk yaşadı. İlk kez pişmaniye yediğini söyleyen Yalova Altınova Vakıfbank İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ecrin adlı öğrenci, "Hayatımda ilk defa pişmaniye yiyorum. Tadını çok sevdim, teşekkür ederim. Yeni arkadaşlarla tanışacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

"Ağzıma attığım gibi eriyor"

1-B sınıfından Yasir ise, "İlk kez okula başladığım için çok heyecanlıyım. Ama korkmadım. Bazı arkadaşlarımı anaokulundan tanıyorum. Daha önce de pişmaniye yemiştim. Tadı harika. Ağzıma attığım gibi eriyor. Çok seviyorum. Tahir Başkana teşekkürler" diye konuştu.

"Tahir Başkan Amcama teşekkürler"

"Teşekkür ederim Tahir Başkan Amcama" diyerek sözlerine başlayan Adapazarı Selçuk Bey İlkokulu'nda okuyan birinci sınıf öğrencisi Aras Başeğmez, "Okulumuz güzel. Bugün bize getirdiğiniz pişmaniye çok güzel. Pişmaniyeyi beğendim. Tadı çok güzel. Benim için değişik bir tat oldu" şeklinde konuştu.

Pişmaniyeleri kahve niyetine saydılar

Selçuk Bey İlkokulu Okul Müdürü Abuzer Polat ise, "Bugün birinci sınıflarımız kademeli olarak eğitim ve öğretim hayatına başladı. Bugün bizi unutmayıp buralara kadar pişmaniye getirdiniz. Anadolu'da ikram teşekkürsüz bırakılmaz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde bu pişmaniyeleri kahve niyetine sayıp 40 yıl hatırı kaldığını belirtmek istiyorum. Pişmaniyeleri gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.