Eğitimin Kalbi İstanbul'da Atıyor

Eğitimin kalbi İstanbul'da atıyorSinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Bu yıl 63 ülkeden 350'den fazla üniversite ve kurumun katılımıyla dördüncüsü düzenlenen EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapılarını açtı.

Eğitimin kalbi İstanbul'da atıyor



Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR/ İSTANBUL,(DHA) - Bu yıl 63 ülkeden 350'den fazla üniversite ve kurumun katılımıyla dördüncüsü düzenlenen EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapılarını açtı.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bugün başlayan ve 1 Mart'a kadar devam edecek zirvenin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Hizmet İhracatçıları Birliği ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, DEİK Başkanı Nail Olpak, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın yanı sıra dünyanın en saygın üniversitelerinden rektörler, dekanlar, akademisyenler, uzmanlar ve birçok öğrenci katılım sağladı.



SUNUCU TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSI ROBOTU!



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere birçok ülkeden hükümet temsilcilerinin de katıldığı zirvenin sunuculuğunu ise Akın Robotics'in geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansı robotu MİNİ ADA İngilizce olarak yaptı. Zirve bu açıdan da bir ilke imza atmış oldu.



TU'BI'TAK VE ASELSAN DA ZİRVEDE YERİNİ ALDI



Öte yandan giris'imcilik ruhuna sahip katılımcılara yo'nelik "ImagineTomorrow" adlı bir etkinlik de du'zenlenecek. TU'BI'TAK, TU'BI'TAK MARTEK ve ASELSAN gibi kurulus'larla birlikte u'niversiteler, teknokentler ve kuluc'ka merkezlerinin de katılacag'ı etkinliğe giris'imciler, yapay zekadan otomasyona, tıbbi go'ru'ntu'leme sistemlerinden savunma sanayi c'o?zu'mlerineyo'nelik 50 inovatif giris'imle katılacak.



GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN MUSTAFA AYDIN'A TEŞEKKÜR



Zirvenin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversitelerin gelecek için bir lokomotif görevi gördüğünü ifade ederek, "Toplumu yeniliklere bir öncü olarak hazırlıyorlar. 2010 yılında kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği önümüzdeki dönem belki de yine gelişme açısından potansiyeli en yüksek İstanbul'umuzda bu camiayı ağırlıyor olacak. Bu anlamda birlikteliğimizi ülkemizin geleceği adına çok anlamlı buluyorum. Bugünkü toplantının gerçekleşmesine öncülük eden Sayın Mustafa Aydın'a, buraya katılımlarıyla anlam katan siz değerli misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.



"İŞ BİRLİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİMİN İVME KAZANMASINDA ÖNEMLİ"



Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, "Bu coğrafyadaki hem tarihi zenginlikleri, hem de yükseköğretimdeki keşfedilmemiş yenilikleri hep birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz. Onlardan kendi kurumlarımıza nasıl uyarlamalar, nasıl çıkarımlar yapacağız şeklinde değerlendirmeler yaparak, bu çalışmalarımızı 3 gün boyunca sürdüreceğiz. Bugün burada eğitime yön veren kurumlara yapacakları iş birliklerinde başarılar diliyorum. Bu iş birlikleri ve organizasyonlar yükseköğretimin ivme kazanması için son derece önemli" diye konuştu.



"ÜNİVERSİTELER BİR IŞIK YAYIYORLAR"



"Geleceği şekillendiren üniversiteler, iş birliği yaparak, bilgiyi kıskanmadan daha müreffeh bir toplumu şekillendirmek için olabildiğince iş birliğini gerçekleştirmek ve hayata geçirmek için çabalamalıdır" diyerek sözlerine devam eden Dr. Mustafa Aydın sözlerine şöyle devam etti:



"Üniversiteler ışık yayıyorlar. Arkadan gelen siyasiler, ekonomistler ve diğer sektörlerdeki insanlar üniversitelerin vermiş olduğu bu ışığın altında yürümek zorundalar. Üniversitelerin verdiği ışık yolu ne kadar aydınlatırsa o ışıkta rahat yürünür. O zaman üniversitelerin kendi ışığını güçlendirmeleri için daha güçlü iş birliğini yapmak, daha güzel örnekleri alıp birbirlerine uyarlamak ve birlikte yola devam etmek zorundalar. Bu etkinliğe katılıp yükseköğretime katkıda bulunduğunuz için, gelecek nesillere farklı alanlardaki düşüncelerinizi paylaşacağınız için hepinize yürekten şükranlarımızı sunuyorum."



(Tür: İstanbul)

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