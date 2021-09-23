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'Eğitimin yörüngesi Bursa sanayisi' - Son Dakika

'Eğitimin yörüngesi Bursa sanayisi'

23.09.2021 10:24
'Eğitimin yörüngesi Bursa sanayisi', System.String[]

Bursa'nın yeni Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, sanayicinin mesleki ve teknik eğitimin sahibi olduğunu belirterek, "Eğitimimizin yörüngesi Bursa sanayisi. Sanayici sadece mesleki eğitimde değil, eğitimin tüm kademelerinde etkin olabilir" dedi.

Bursa'nın çiçeği burnunda Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, göreve gelir gelmez mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon belirlemek için kolları sıvadı.

"Mesleki eğitimin bütün alanlarının sektörel olarak entegrasyonunu Türkiye'de ilk defa Bursa'da deneyeceğiz" diyen Gür, bu yöndeki çalışmalarına da mesleki ve teknik eğitimin sahibi olarak nitelendirdiği sanayicileri ziyaret ederek başladı. Bu kapsamdaki duraklarından biri de İğrek Makina Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek olan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, ziyaretlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

BURSA TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK

Mesleki ve teknik eğitimde Bursa'dan Türkiye'ye model oluşturacak çalışmalarının olacağını dile getiren Serkan Gür, "Önümüzdeki günlerde Bursa'daki mesleki eğitimin bütün alanlarını sektörel olarak entegre edeceğimiz bir sistemi kamuoyuna tanıtacağız. O yüzden Bursa'da 'Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye' diyoruz. Bakan Bey'in 'Üreten Okullar' vizyonuyla birlikte üretme refleksi olan öğrenciler yetiştirebilmek için döner sermaye kurumlarını güçlendiriyoruz. Çünkü o refleksteki çocuğun sanayiye katma değeri daha fazla olacak. Güçlü Türkiye olacaksanız, üreten bir ülke olmanız lazım. Bunun da en önemli noktası mesleki ve teknik eğitimden geçiyor" dedi.

"MESLEKİ EĞİTİMİN SAHİBİ SANAYİCİDİR"

Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi için sanayiciye çok önemli görevler düştüğünü kaydeden Gür, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde yüksek tirajlı sektörel entegrasyon sistemlerini yazan ve bu konuyu yöneten Bakan'ın Bursa iline görevlendirdiği bir kişiyim. Sanayici bizim ortağımız. Eğitimimizin yörüngesi Bursa sanayisi. Bu sadece mesleki eğitim için değil bütün eğitim-öğretim kademeleri için geçerli. Sanayici ilk öğretimde de, orta öğretimde de, fen liselerinde de, bilim sanat merkezlerinde de etkin olabilir. Mesleki ve teknik eğitimin sahibi sanayicidir. İş piyasasının ihtiyacını iş piyasasından daha iyi bilen olabilir mi? İhtiyacı bilen iş piyasasıysa o zaman meselenin sahibi de iş piyasasıdır. O yüzden ben aslında mesleki ve teknik eğitimin sahiplerini ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerim artarak devam edecek. Bursa'da ziyaret etmedik sanayici bırakmak istemiyorum. Çünkü onlara güzel şeyler anlatmak istiyorum. Orhan Bey de bu isimlerden biri. Savunma sanayi ile yaptığı çalışmaları da biliyorum."

OKULLARI SANAYİCİYE EMANET ETMEK İSTİYORUZ

Serkan Gür, Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olduğunu ve teknoloji masteri yaptığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi öğretmenliği, okul yöneticiliği, ilçe yöneticiliğinden sonra İstanbul'da çalıştım. Ankara'da Daire Başkanlığı, işte şimdi de buradayım. Kendi konumla alakalı olduğu için en çok sanayicinin karşısında rahatım. İstanbul'da 2015 yılında okul-sanayi iş birliği ile 'İstanbul Modeli' diye bir proje üzerinde çalıştık ve bu Türkiye'nin modeli oldu. Sanayici ile okulları birbiri ile entegre eden bir model yazdık. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Orası (İTO) ile birlikte yaklaşık 100'ün üzerinde okulu sanayi ile entegre ettik. 2015'ten 2021'e kadar 512 işbirliği gerçekleştirdik. Bunu 512 ayrı marka gibi düşünebilirsiniz. Ve bunun İstanbul mesleki eğitimine yaklaşık 2,1 milyarlık bir katkısı oldu. Bugüne kadar öğrendiğim bu bilgi ve becerilerin Bursa'da pratiğini ve zirvesini yapmak istiyorum. Bursa'da bütün okulları sektörel olarak ilgili sektöre ya da sanayiciye emanet etmek istiyoruz. 96 okulumuz var Bursa'da.96 okulda her birinde 3 alan varsa, 300 ayrı alanda 300 ayrı sanayici okullarda olacakmış gibi. Sektörel olarak entegrasyonu Türkiye'de ilk defa Bursa'da deneyeceğiz. Hatta Sayın Bakanımız uygun görürse 20. Milli Eğitim Şurası'nda Türkiye'de mesleki eğitimin kalkınmada öncelikli bölgelerle ilgili mesleki eğitimin entegrasyon sistemini anlatmak üzere Bursa olarak hazırlık yapıyoruz. Üreten bir mesleki eğitim, üreten Türkiye yolculuğunun en önemli ayağını oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız da söyledi; Biz 2023, 2051 ve 2073'e mesleki ve teknik eğitimi ön plana alarak çıkacağımızın farkındayız. Dolayısıyla en üst düzeyde devlet yetkililerinin mesleki eğitimde şu an eli var. Bu el bizim çok işimize yarıyor. Çok daha ihtiyacımız var. Sanayicimizin eli mesleki eğitimin üzerinde olduğu sürece mesleki ve teknik eğitim daima kalkınacaktır. O elin mesleki eğitimden hiç çekilmemesi için biz mücadelemizi sürdüreceğiz."

İğrek Makina Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek de ziyaretten dolayı Serkan Gür'e teşekkür ederek mesleki eğitime katkılarının süreceğini söyledi.

'Eğitimin yörüngesi Bursa sanayisi'

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Eğitimin yörüngesi Bursa sanayisi' - Son Dakika


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