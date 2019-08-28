Son Dakika Haberleri: Eğitimini tamamladı, işaret dili sertifikasını aldı
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Eğitimini tamamladı, işaret dili sertifikasını aldı

1 saat önce

Kut'ül Amare, Kırgın Çiçekler gibi dizilerin sevilen oyuncusu Cansu Fırıncı bir süredir eğitim aldığı işaret dili sertifikasını aldı.

Eğitimini tamamladı, işaret dili sertifikasını aldı, System.String[]

Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nde 120 saatlik bir eğitim alan Cansu Fırıncı'Ülkemizde 3 milyonu aşkın sağır yurttaşımız olduğunu öğrendiğim gün işaret dili öğrenmeye karar verdim. Onların bir dili var ve biz bilmiyoruz. Eğer bir engelden bahsedilecekse bu dili öğrenmeyerek, sağır yurttaşlarımızla iletişimimize engel koyan biziz. Bir de oyuncu refleksi bana hep yeni şeyler öğrenme etkisi veriyor' dedi.

Oyuncu 'Dizi ya da film projesinde böyle bir rol teklifi gelirse oynar mısınız?' sorusunu ise'Öğrendiğim bilgileri öncelikle sağır arkadaşlarımla iletişim kurabilmek için kullanacağım. Bir sürü dostum oldu şimdiden. Onları anlamak, anlaşabilmek o kadar güzel ve benzersiz ki anlatamam. Sonra bir tiyatro, dizi, sinema projesinde denk gelirse böyle bir rol oynamaktan gurur duyarım. Bir sosyal sorumluluk projesinde işaret dili çevirisi yapılması gerekirse koşa koşa giderim" cümleleriyle yanıtladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:12 Kaynak: Bültenler
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