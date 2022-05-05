Eğitimini tamamlama hayalini 54 yaşında gerçekleştirdi - Son Dakika

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra çalışmaya başlayan 54 yaşındaki Ülkü Turgay, Karaman'ın Ermenek ilçesinde ortaokul eğitimine devam etmenin heyecanını yaşıyor.

İzmir'de dünyaya gelen Ülkü Turgay, ilkokuldan sonra aile bütçesine destek olabilmek için çalışmaya başladı. Bir süre farklı işlerde çalıştıktan sonra ailesi tarafından evlendirilen ve bir kızı olan Turgay, kızının öğretmen olmasıyla bu kez onunla şehir şehir gezmeye başladı.

Ermenek'e tayini çıkan kızının evlenmesiyle eşiyle ilçeye yerleşmeye karar veren Turgay, ilçede öğrencilik hayalini gerçekleştirebilmek için 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırdı.

Belediyeye ait etüt merkezinde haftanın belirli günlerinde gençlerle bir araya gelen Turgay, hem onlarla ders çalışıyor hem de okuma azmiyle öğrencilere örnek olmaya çalışıyor.

"İlkokulda hiç kalemtıraşım olmadı"

Turgay, AA muhabirine, bu yaşına kadar hep kızı için yaşadığını belirtti.

Kızı evlendikten sonra kendisi için bir şeyler yapmaya karar verdiğini anlatan Turgay, şöyle konuştu:

"İlkokuldan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. Ailem okutmadı. İlkokulda hiç kalemtıraşım olmadı. Babam akşam kalemimizi bıçakla açardı. Defterimi siler diğer sene kullanırdım. Bu kadar zor durumdaydık. İlkokuldan sonra hemen işe başladım. Sonra evlendirildim ve kızım oldu. Kızım 3 yaşına geldikten sonra tekrar çalışmaya başladım. Kızımı okuttum, öğretmen oldu. Benim yaşadığım sıkıntıları onun yaşamasını istemedim. Şimdi ben ve eşim emekli olduk. 15 sene kızımla birlikte onun çalıştığı yerlere taşındık. Şimdi kızım evlendi. Ben de artık kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim. Kendim için yaşayacağım."

"Gençlere örnek olmak istiyorum"

Okumanın yaşının olmadığını düşündüğü için ortaokula başlama kararı aldığını vurgulayan Turgay, şunları kaydetti:

"Bu eğitim öğretim yılının başında ortaokula kayıt oldum. Çok mutluyum. Öğrencilik hayalimdi. Geç de olsa hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Belediyeye ait etüt merkezine her gün gelerek ders çalışıyorum. Eksiklerimi kapatıyorum. Gençlere örnek olmak istiyorum. Gençler ellerindeki imkanları iyi değerlendirsinler, hedeflerini yüksek tutsunlar. Okumanın yaşı yok. Ben üniversiteye gideceğime de inanıyorum. Bu azmim var. Özellikle kız çocuklarının mutlaka okuyup bir meslek sahibi olmaları lazım."