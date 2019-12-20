Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti - Son Dakika

Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti

6 saat önce

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti, System.String[]

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.


37. dönem bedelli erler için düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.


Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 600 bedelli er, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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