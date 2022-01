Eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1.1 milyonken, 2021 yılının sonunda 2.9 milyona ulaştı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1.1 milyonken 2021 yılının sonunda 2.9 milyona ulaştı. Yani; bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki eğitimin kalitesinin artmasıyla, olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 15 bin öğretmen atama programında konuştu. Öğretmenlik Meslek Kanununun bu hafta Genel Kurulda görüşüleceğini söyleyen Özer, 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığının eğitimlerinden yararlanan öğretmen sayısının 2.9 milyona ulaştığını söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanununun bu hafta genel kurulda görüşüleceğini söyleyen Bakan Özer, "Bizler öğretmenlerimizin güçlü olması için eğitimin neferleri olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağının dalgalandığı her noktada, devleti temsil eden, milletin değerlerini temsil eden bireyler, neferler olarak çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olduk. 2022 yılı öğretmenlerimizin mesleki girişim ve liderlik gelişimleri ile ilgili okul bazlı eğitimlerin düzenlendiği en önemli yıllardan bir tanesi olacak. 2021 yılında da bu kapsamda çok önemli yatırımlar yaptık ve 5-6 ay gibi kısa sürede de bunun neticelerini aldık. 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1.1 milyonken 2021 yılının sonunda 2.9 milyona ulaştı. Yani; bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki eğitimin kalitesinin artmasıyla, olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı. Öğretmen başına düşen eğitim saati son on yılın en yüksek rakamına yani yaklaşık 93.4 saate ulaştı. İnşallah 2022 yılında da bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanununun yasalaşması ile öğretmenlerimiz artık kariyer odaklı sürekli eğitim alan, özellikle lisansüstü eğitimle ilgili oranların yükseldiği yeni bir dönemin başlangıcına imza atmış olacağız" diye konuştu.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)