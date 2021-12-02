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Kooperatif Üyesi Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika

Kooperatif Üyesi Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

02.12.2021 17:32
Kooperatif Üyesi Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Şehir Gönüllüleri Vakfının öncülüğünde, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile kooperatif üyesi kadınlara yönelik düzenlenen E-Ticaret Eğitimi katılımcılarına sertifikalarını verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Şehir Gönüllüleri Vakfının öncülüğünde, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile kooperatif üyesi kadınlara yönelik düzenlenen E-Ticaret Eğitimi katılımcılarına sertifikalarını verdi.

Edirne'nin E-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması, yerel işletmelerin dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile kooperatif üyesi kadın girişimcilere yönelik e-ticaret Eğitimi düzenlendi. Destek kapsamında verilen e-ticaret eğitimi ile Edirne genelindeki kadın kooperatifi üyelerinin el emeği, göz nuru ürünlerini çeşitli çevrimiçi platformlarda veya kendi kuracakları web sitelerinde tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtıp satışını yapma fırsatını yakalamalarını sağlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp e-ticaret eğitimine katılan kadınlara sertifikalarını verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Edirne'de kadınlarımızın ülke ve aile ekonomisine üreterek katkı vermelerini sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik, bu kapsamda kadın kooperatiflerimizin kurulumunu gerçekleştirdik. Girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen bu eğitime ilk planlamamızda 28 kadın girişimci katılacaktı ancak uygulama aşamasında yoğun talep üzerine 50 kadın girişimciye söz konusu eğitim verildi. Kadınlarımızın projelerimize yoğun ilgisi ve katkısı bizleri oldukça mutlu etti. Bu projeye katkı veren herkese ve finansman desteği sağlayan Trakya Kalkınma Ajansına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kooperatif Üyesi Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi
Kooperatif Üyesi Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

Trakya Bölgesi, Kooperatif, Ticaret, Edirne, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kooperatif Üyesi Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika


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