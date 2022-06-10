Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi - Son Dakika
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Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi

10.06.2022 11:08
Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde eğitimini tamamlayan Motosikletli Yunus Timlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde eğitimini tamamlayan Motosikletli Yunus Timlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Motosikletli Yunus Timleri için Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı yanındaki boş alanda gösteri ve sertifika töreni düzenlendi. Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile emniyet şube müdürleri ve sertifika alacak olan polislerin aileleri katıldı. Sertifika töreni öncesinde 5 haftalık eğitimlerini tamamlayan Motosikletli Yunus Timleri bir gösteri yaptı. Timlerin motosiklet üzerinde yaptığı akrobasi gösterileri ve açtıkları Türk bayrağı protokol üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Gösterilerin sonunda eğitimlerini tamamlayarak Motosikletli Yunus Timlerine dahil olan polis memurlarına Vali Tuncay Akkoyun ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. - KARAMAN

Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi
Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi
Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi
Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi
Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi
Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi

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Karaman Valisi Akkoyun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti Karaman Valisi Akkoyun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Kaynak: İHA

Ayhan Taş, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi - Son Dakika
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