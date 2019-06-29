Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi
1 saat önce
Kilis'te, 2019 yılı internet toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik eğitim tamamlanarak katılımcıları sertifikaları verildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
'te, 2019 yılı internet toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik eğitim tamamlanarak katılımcıları sertifikaları verildi.
8 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar hakkındaki Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinde "İzin belgesi sahibi veya müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir." hükmü gereğince 4 gün süreyle Kilis Valiliği
Mercidabık Toplantı salonunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Bilgi İşlem Şube Müdürü Mehmet Hakan tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. - KİLİS
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