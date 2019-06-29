Son Dakika Haberleri: Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi
Son Dakika Yaşam Haber

Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi

1 saat önce

Kilis'te, 2019 yılı internet toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik eğitim tamamlanarak katılımcıları sertifikaları verildi.

Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi, System.String[]
Kilis'te, 2019 yılı internet toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik eğitim tamamlanarak katılımcıları sertifikaları verildi.

8 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar hakkındaki Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinde "İzin belgesi sahibi veya müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir." hükmü gereğince 4 gün süreyle Kilis Valiliği Mercidabık Toplantı salonunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Bilgi İşlem Şube Müdürü Mehmet Hakan tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
nisan, resmi gazete, kilis, internet, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum 3 liralık çakmak çalan genç 15 ay hapis cezasına çarptırıldı! Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 15:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]