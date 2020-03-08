Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimli köpek 'Rüzgar'ın eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.

Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimli köpek 'Rüzgar'ın eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na ait resmi sosyal paylaşım sayfasından JAKEM Komutanlığı'na eğitilen 'Rüzgar' isimli köpeğin eğiticisine çiçekçiden aldığı bir buket çiçeği vererek kutlamasına ait video paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Rüzgar ektik, sevgi biçiyoruz. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığımızın vefakar köpeği Rüzgar eğiticisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı ve ona küçük bir sürpriz hazırladı" sözleri paylaşıldı.


Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, binlerce beğeni kazandı. - NEVŞEHİR

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:43:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]