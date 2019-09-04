Son Dakika Haberleri: Eğitimli köpeklerle trüf mantarı araması
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Eğitimli köpeklerle trüf mantarı araması

4 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitimli köpeklerle yapılan aramada, birçok noktada trüf mantarına ulaşıldı.

Eğitimli köpeklerle trüf mantarı araması, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitimli köpeklerle yapılan aramada, birçok noktada trüf mantarına ulaşıldı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince trüf mantarı araması yapıldı.

Dünyada "siyah elmas" olarak nitelendirilen, Türkiye'de yeterince tanınmadığı için faydalanma imkanı sınırlı olan trüf mantarı arama çalışmalarında, eğitimli 4 köpekten de yararlanıldı.

Trüf arama konusunda eğitimli köpeklerle belirlenen bölgelerdeki aramalar iki gün sürdü. Aramada birçok noktada trüf mantarı bulundu.

Çalışmaya, Odun Dışı Orman Ürünleri Şube Müdürü Yaşar Kemal Yılmaz, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, orman işletme şefleri ve köpeklerin sahipleri katıldı.

Bu çalışmalar yaygınlaştırılarak, trüf mantarı sahaları kurulması, ülke ekonomisine katkı sağlanması, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulması amaçlanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Akdağmadeni, Kayseri, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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